У Мелітополі окупанти викрали гроші для виплати пенсії та субсидій

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали кошти з поштового відділення. Вони призначалися для виплати пенсій, соціальної допомоги та субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову .

"Війська агресора, посягаючи на належні громадянам пенсійні та соціальні кошти, порушують їх право на мирне володіння своїм майном та залишають громадян України без засобів існування, провокуючи гуманітарну кризу на окупованих територіях", - зазначила омбудсмен.

Денісова назвала дії окупантів мародерством та воєнним злочином. Вона закликала Координатора ООН по кризовій ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги мешканцям Мелітополя, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи.