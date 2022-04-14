ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мелітополі окупанти викрали гроші для виплати пенсії та субсидій

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 квітня 2022 13:51
У Мелітополі окупанти викрали гроші для виплати пенсії та субсидій Фото: у Мелітополі окупанти викрали пенсії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали кошти з поштового відділення. Вони призначалися для виплати пенсій, соціальної допомоги та субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

"Війська агресора, посягаючи на належні громадянам пенсійні та соціальні кошти, порушують їх право на мирне володіння своїм майном та залишають громадян України без засобів існування, провокуючи гуманітарну кризу на окупованих територіях", - зазначила омбудсмен.

Денісова назвала дії окупантів мародерством та воєнним злочином. Вона закликала Координатора ООН по кризовій ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечити надання гуманітарної допомоги мешканцям Мелітополя, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, російські окупанти також вимагали кошти у підприємців Мелітополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мелітополь Пенсії
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні