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В Мелітополі окупанти обіцяють "соцдопомогу" цивільним в обмін на персональні дані

Фото: в Мелітополі окупанти обіцяють "соцдопомогу" цивільним в обмін на персональні дані (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти в Мелітополі відмовляються виплачувати обіцяні 10 тисяч "соціальної допомоги" батькам, які погодились відправити дітей до школи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Раніше окупанти обіцяли виплатити відповідну "соціальну допомогу" батькам, якщо їх діти навчатимуться в школах за російською програмою.

Після того як деякі з батьків віддали школярів до школи, росіяни відмовились виплачувати їм "матеріальну допомогу". Виявилось, що тепер для цього також необхідно надати пакет документів.

Зазначається, що батьки повинні написати заяву, подати копії своїх паспортів з кодами та свідоцтво про народження дитини, надати довідку про прописку або інший документ, що підтверджує місце проживання.

"Лише після цього росіяни обіцяють виплатити кошти. Це потрібно росіянам, які намагаються усіма методами зібрати персональні дані громадян аби підвищити темпи примусової паспортизації. Тому наступним етапом для отримання соцвиплати - стане наявність російського паспорта", - пише Центр національного спротиву.

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