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В Мелітополі окупанти на вантажівці переїхали автомобіль з цивільними й дитиною, - мер

Фото: в Мелітополі окупанти на вантажівці переїхали автомобіль з цивільними й дитиною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На трасі між Мелітополем й Бердянськом російські військові умисно переїхали автомобіль з трьома людьми. Усі цивільні загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, в автомобілі також перебувала дитина.

"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", - пише мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни планують депортувати мелітопольців у разі, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до РФ.

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