У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовляються воювати

У Мелітополі 70 російських військовослужбовців влаштували бунт. Вони відмовляються брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони Запорізького краю в Facebook .

"Надійшла інформація про те, що 24.03.2022 в підрозділі окупаційних військ РФ, що дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців влаштували бунт по виконанню наказів керівництва і відмовилися брати участь у бойових діях проти ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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