ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меланія Трамп слідом за чоловіком відкрила свій "офіс"

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 05:32
Меланія Трамп слідом за чоловіком відкрила свій "офіс" Меланія Трамп залишає Білий дім (фото: Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дружина екс-президента США Дональда Трампа Меланія Трамп повідомила про відкриття Офісу Меланії Трамп". Раніше офіс відкрив сам Трамп.

Про це вона пише у себе в Twitter.

Робота "Офісу Меланії Трамп" буде пов'язана з допомогою дітям і стане продовженням її просвітницької ініціативи Be Best.

"Меланія Трамп оголошує про відкриття Офісу Меланії Трамп. Слідкуйте за новинами і оновленнями цього облікового запису", - йдеться в повідомленні.

Робота Офісу Меланії Трамп» буде пов'язана з допомогою дітям і стане продовженням її просвітницької ініціативи Be Best.

Трамп в кінці січня відкрив "офіс колишнього президента". Він займається кореспонденцією, публічними заявами і виступами 45-го президента.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії. Він нібито запропонував назвати її "Патріотичною партією". Проте пізніше цю інформацію спростували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Дональд Трамп Мелания Трамп
NEWS
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ