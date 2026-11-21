В Мексике был задержан Фаусто Исидро Мезу Флореса, известный как "Эль Чапо Исидро". Он возглавляет одну из фракций бывшего картеля Синалоа и входил в десятку самых разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.
По данным источников издания, приближенных к мексиканскому Кабинету по безопасности, операцию провели в пятницу, 20 ноября, в городе Гуасаве на севере штата Синалоа. Ее возглавили военные.
Задержание наркобарона сопровождалось столкновениями и перестрелками между федеральными силами безопасности вероятными участниками преступной группировки. В регионе также зафиксировали блокировку дорог, пожары и полеты военных вертолетов.
Меза Флорес был одним из приоритетных объектов розыска мексиканской власти и американского ФБР. Его внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников бюро. За информацию, которая бы помогла задержать наркобарона, обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
У него были опорные пункты в Гуасаве, Лос-Мочисе и нескольких населенных пунктах горной местности, в том числе в Бадирагуато. Мезу Флорес считали одним из главных экспортеров наркотиков из Синалоа.
За последние годы его влияние усилилось на фоне противостояния двух других крупных группировок картеля – семей Гусмана и Замбады. Их представители, сыновья наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана и Исмаэля "Эль Майо" Замбады, уже около двух лет ведут между собой войну.
Пока эти группировки были заняты борьбой, Меза Флорес расширял свое влияние в криминальном бизнесе региона. В начале года источники, приближенные к Кабинету по безопасности, заявляли El País, что он экспортирует больше наркотиков, чем другие группировки.
О масштабах его деятельности свидетельствует одно из величайших изъятий фентанила в истории Мексики. В конце 2024 г. Военно-морские силы страны обнаружили в Гуасаве более одной тонны этого наркотика.
Задержание наркобарона повлекло за собой панику в разных районах Синалоа. В соцсетях распространяли видео, на которых видны горящие грузовики и военные вертолеты над городом.
Во время бейсбольного матча, который наконец пришлось остановить, зрители начали бежать и прятаться в проходах стадиона после звуков выстрелов.
На другом видео местный репортер рассказывал о хаосе в городе, прячась между двумя автомобилями из-за перестрелки.
Министерство общественной безопасности штата Синалоа сообщило о нападении на федеральных сотрудников в муниципалитете Гуасава. Ведомство призвало жителей оставаться в безопасных местах и не пользоваться рядом автомагистралей из-за блокировки движения.
В частности, людей предупредили об опасности на трассе "Ла Костер" от столицы штата Кулиакана на север, а также вблизи города Лос-Мочис. Ограничения были введены и на автомагистрали "Либре", где блокады зафиксировали в обоих направлениях.
Временная губернатор Синалоа Грасиэла Домингес подтвердила, что федеральные силы проводят операцию в центрально-северной части штата. Она призвала жителей искать безопасное место и пообещала информировать население о развитии ситуации.
Напомним, задержания предводителей мексиканских наркокартелей уже не раз сопровождались масштабными беспорядками. В январе 2023 года в штате Синалоа был задержан Овидио Гусман Лопес - сын известного наркобарона "Эль Чапо".
После этого участники картеля пытались отбить его, поджигали автомобили, блокировали дороги и вступали в перестрелки с силовиками.
В июле 2024 года в США задержали еще двух влиятельных представителей картеля "Синалоа" - его соучредителя Исмаэля "Эль Майо" Замбаду и Хоакина Гусмана Лопеса, сына "Эль Чапо". Американские власти обвиняли их в поставке крупных партий наркотиков, в частности фентанила.