По данным источников издания, приближенных к мексиканскому Кабинету по безопасности, операцию провели в пятницу, 20 ноября, в городе Гуасаве на севере штата Синалоа. Ее возглавили военные.

Задержание наркобарона сопровождалось столкновениями и перестрелками между федеральными силами безопасности вероятными участниками преступной группировки. В регионе также зафиксировали блокировку дорог, пожары и полеты военных вертолетов.

Почему "Эль Чапо Исидро" разыскивали в Мексике и США

Меза Флорес был одним из приоритетных объектов розыска мексиканской власти и американского ФБР. Его внесли в список десяти самых разыскиваемых преступников бюро. За информацию, которая бы помогла задержать наркобарона, обещали вознаграждение в 5 млн долларов.

У него были опорные пункты в Гуасаве, Лос-Мочисе и нескольких населенных пунктах горной местности, в том числе в Бадирагуато. Мезу Флорес считали одним из главных экспортеров наркотиков из Синалоа.

За последние годы его влияние усилилось на фоне противостояния двух других крупных группировок картеля – семей Гусмана и Замбады. Их представители, сыновья наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана и Исмаэля "Эль Майо" Замбады, уже около двух лет ведут между собой войну.

Пока эти группировки были заняты борьбой, Меза Флорес расширял свое влияние в криминальном бизнесе региона. В начале года источники, приближенные к Кабинету по безопасности, заявляли El País, что он экспортирует больше наркотиков, чем другие группировки.

О масштабах его деятельности свидетельствует одно из величайших изъятий фентанила в истории Мексики. В конце 2024 г. Военно-морские силы страны обнаружили в Гуасаве более одной тонны этого наркотика.

Что происходило во время операции

Задержание наркобарона повлекло за собой панику в разных районах Синалоа. В соцсетях распространяли видео, на которых видны горящие грузовики и военные вертолеты над городом.

Во время бейсбольного матча, который наконец пришлось остановить, зрители начали бежать и прятаться в проходах стадиона после звуков выстрелов.

На другом видео местный репортер рассказывал о хаосе в городе, прячась между двумя автомобилями из-за перестрелки.

Министерство общественной безопасности штата Синалоа сообщило о нападении на федеральных сотрудников в муниципалитете Гуасава. Ведомство призвало жителей оставаться в безопасных местах и не пользоваться рядом автомагистралей из-за блокировки движения.

В частности, людей предупредили об опасности на трассе "Ла Костер" от столицы штата Кулиакана на север, а также вблизи города Лос-Мочис. Ограничения были введены и на автомагистрали "Либре", где блокады зафиксировали в обоих направлениях.

Временная губернатор Синалоа Грасиэла Домингес подтвердила, что федеральные силы проводят операцию в центрально-северной части штата. Она призвала жителей искать безопасное место и пообещала информировать население о развитии ситуации.