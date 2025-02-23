В Мексике хотят изменить конституцию в ответ на признание наркокартелей террористами
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее партия предложила реформы конституции страны для лучшей защиты суверенитета. Этот шаг - реакция на то, что США признали некоторые наркокартели иностранными террористическими организациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wasington Post.
"Это (признание картелей террористами - ред.) не может быть возможностью для США посягнуть на наш суверенитет", - заявила Шейнбаум, добавив, что Мексика будет сотрудничать в борьбе с организованной преступностью, но не согласится на "подчинение".
Согласно анализу Центра Уилсона, определение "иностранной террористической организацией" позволяет Государственному департаменту США применять специальные санкции и расширяет возможности правительства США преследовать людей, оказывающих поддержку группировкам, а также собирать разведывательную информацию о военных действиях.
Вопрос о присвоении картелям такого статуса неоднократно поднимался американскими законодателями, но Мексика выступала против этой идеи из-за опасений, что это может привести к военному вмешательству США и негативно повлиять на мировую репутацию Мексики.
WP отмечает, что в Мексике конституционные изменения являются более распространенным явлением, чем в Соединенных Штатах. Так, Шейнбаум провела не менее 12 конституционных реформ до 30 января, после того, как 1 октября 2024 года приняла присягу.
Напомним, Госдепартамент объявил восемь мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями, поскольку они представляют угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономическим интересам США.
В список вошли Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste (ранее Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo (Gulf Cartel) и Cárteles Unidos как FTO и SDGT.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.