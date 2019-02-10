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У Мексиці вбили журналіста

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 02:53
У Мексиці вбили журналіста
Фото: поліція Мексики (з відкритих джерел)

Чоловіка застрелили у ресторані

Мексиканський радіожурналіст Хесус Рамос Родрігес був убитий в суботу в штаті Табаско. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse (AFP).

Як повідомляється, журналіст був застрелений у ресторані в муніципалітеті Еміліано-Сапата. Зазначається, що у чоловіка було випущено приблизно вісім куль.

Відзначимо, в січні в штаті Південна Нижня Каліфорнія жертвою невідомих злочинців став журналіст Рафаель Муруа Манрикес. Він став першим співробітником ЗМІ, убитим в Мексиці з початку поточного року.

Так, згідно з підрахунками організації "Репортери без кордонів", у 2018 році в Мексиці було вбито дев'ять журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі його тіло розчленували.

РБК-Україна писало, що Саудівська Аравія готує доповідь, в якій нібито готова визнати, що смерть журналіста Джамаля Хашкаджи була результатом допиту.

Журналіст The Washington Post Хашкаджи пропав 2 жовтня після відвідин генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

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