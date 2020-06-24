У Мексиці розбився літак, серед загиблих є діти

В Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака CESSNA, на борту якого було шестеро людей. Серед них четверо неповнолітніх.

Про це повідомляє видання Milenio.

Літак піднявся в небо з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, в напрямку штату Сіналоа. Всі, хто знаходилися в літаку, були членами однієї сім'ї. В результаті аварії ніхто не вижив.

"Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх - хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років", - сказали в прокуратурі.

Уламки літака були знайдені на середині шляху. Причини аварії невідомі. Встановлено, що літак горів після падіння, тому тіла пасажирів також були спалені.

Нагадаємо, раніше в Одесі розбився легкомоторний літак "Дельфін", один з пілотів загинув на місці.

Незабаром у лікарні помер інший пілот; вирішується питання про створення комісії, яка вивчить технічний стан літака.