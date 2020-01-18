У Мексиці поліція виявила тіла 10 музикантів у вантажівці

В районі Чілапа-де-Альварес (штат Герреро) на південному заході Мексики правоохоронці виявили у вантажівці обгорілі тіла як мінімум 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Televisa.

Жертвами злочинців стали представники корінного населення країни, які входили до складу місцевого музичного колективу "Сенсасьон".

За попередніми даними, музиканти потрапили в засідку, повертаючись з населеного пункту Тлайельпан після виступу. Відомостей про можливі мотиви вбивць оприлюднено не було.

Міністр громадської безпеки і захисту громадян Альфонсо Дурасов визнав, що уряд Мексики поки не досягло поставленої мети в боротьбі з криміналом. Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор раніше пообіцяв, що влада доб'ються зниження рівня злочинності на 1 грудня 2020 року.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Водій вантажівки був заарештований за підозрою у вбивстві. Тридцять дев'ять людей було знайдено мертвими у вантажному контейнері в місті Англії - Грейс. За попередніми даними, вантажівка прибув в країну з Болгарії.

Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Маринер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.