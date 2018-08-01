У Мексиці назвали кількість постраждалих під час аварії літака

В результаті аварії літака госпіталізовано 98 осіб

В результаті катастрофи літака авіакомпанії Aeromexico в Мексиці госпіталізовано 98 осіб. Про це повідомив міністр зв'язку і транспорту Мексики Херардо Руїс Еспар на своїй сторінці в Twitter.

Міністр написав, що з 103 осіб, які були на борту літака, встановили місце розташування 101 з них. 90 людей перебуває в лікарнях. Аеропорт відновив свою роботу. Пізніше міністр дописав, що були знайдені всі 103 людини.

"Про смерті не повідомлялось", - зазначив Херардо Руїс Еспар.

За словами місцевих жителів, під час зльоту літака йшов сильний дощ, пілоти хотіли повернутися, але втратили контроль над бортом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мексиці розбився пасажирський літак з більш 100 людина на борту. На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу.