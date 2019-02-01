У Мексиці число жертв вибуху на бензопроводі досягло 120

Лікування продовжують отримувати 27 осіб

Число жертв взрыва и последовавшего пожара на трубопроводе в штате Идальго возросло до 120 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milenio.

Так, лечение в стационарах продолжают получать еще 27 человек.

"68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах", - говорится в сообщении.

Отметим, взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки.

Напомним, ранее сообщалось о 114 жертвах. В госпиталях скончались от травм, нанесенных ожогами, 46 человек.

Кроме того, 21 января на трубопроводе нефтяной компании была обнаружена новая утечка бензина.

Как писало РБК-Украина, 24 января, мексиканские власти сообщили, что количество погибших от взрыва бензопровода в центральной части Мексики достигло 107 человек