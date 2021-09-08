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Механізм COVAX дозволить вакцинувати всього 20% жителів бідних країн до кінця року, - AFP

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Женева, Середа 08 вересня 2021 18:56
Механізм COVAX дозволить вакцинувати всього 20% жителів бідних країн до кінця року, - AFP Фото: програма COVAX дозволить вакцинувати в 2021 році тільки 20% населення бідних країн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX у 2021 році зможе прищепити тільки 20% населення бідних країн. У центрі визнали, що відчувають дефіцит близько 500 млн доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Представники COVAX відзначили в коментарі агентству, що до кінця 2021 року очікується надходження тільки 1,42 млрд доз вакцини, замість очікуваних двох мільярдів.

"Цього достатньо, щоб вакцинувати 20% населення, або 40% всього дорослого населення, у всіх 92 бідних країнах, за винятком Індії", - уточнили в центрі.

Партнери COVAX звернули увагу на нерівномірність розподілу вакцин від коронавірусу в світі, назвавши її неприйнятною. "Тільки п'ята частина людей в країнах з низьким і середнім доходом отримала першу дозу вакцини, в порівнянні з 80% в багатих країнах", - зазначає агентство.

Нагадаємо, про дефіцит вакцин за програмою COVAX у червні заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Тоді йшлося про 190 млн доз.

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