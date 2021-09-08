Механізм COVAX дозволить вакцинувати всього 20% жителів бідних країн до кінця року, - AFP

Механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX у 2021 році зможе прищепити тільки 20% населення бідних країн. У центрі визнали, що відчувають дефіцит близько 500 млн доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse .

Представники COVAX відзначили в коментарі агентству, що до кінця 2021 року очікується надходження тільки 1,42 млрд доз вакцини, замість очікуваних двох мільярдів.

"Цього достатньо, щоб вакцинувати 20% населення, або 40% всього дорослого населення, у всіх 92 бідних країнах, за винятком Індії", - уточнили в центрі.

Партнери COVAX звернули увагу на нерівномірність розподілу вакцин від коронавірусу в світі, назвавши її неприйнятною. "Тільки п'ята частина людей в країнах з низьким і середнім доходом отримала першу дозу вакцини, в порівнянні з 80% в багатих країнах", - зазначає агентство.