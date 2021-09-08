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Механизм COVAX позволит вакцинировать всего 20% жителей бедных стран до конца года, - AFP

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Женева, Среда 08 сентября 2021 18:56
Механизм COVAX позволит вакцинировать всего 20% жителей бедных стран до конца года, - AFP Фото: программа COVAX позволит вакцинировать в 2021 году только 20% населения бедных стран (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX в 2021 году сможет привить только 20% населения бедных стран. В центре признали, что испытывают дефицит около 500 млн доз препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Представители COVAX отметили в комментарии агентству, что до конца 2021 года ожидается поступление только 1,42 млрд доз вакцины, вместо ожидавшихся двух миллиардов.

"Этого достаточно, чтобы вакцинировать 20% населения, или 40% всего взрослого населения, во всех 92 бедных странах, за исключением Индии", - уточнили в центре.

Партнеры COVAX обратили внимание на неравномерность распределения вакцин от коронавируса в мире, назвав ее неприемлемой. "Только пятая часть людей в странах с низким и средним доходом получила первую дозу вакцины, по сравнению с 80% в богатых странах", - отмечает агентство.

Напомним, о дефиците вакцин по программе COVAX в июне заявили во Всемирной организации здравоохранения. Тогда речь шла о 190 млн доз.

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