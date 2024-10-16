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Meest Почта подняла тарифы на доставку: кого коснулись изменения

Фото: Meest Почта подняла тарифы на доставку (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Почтово-логистический оператор Meest Почта поднял базовые тарифы на доставку. Новые условия вступили в силу с 10 октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В компании отмечают, что изменения коснулись преимущественно бизнес-клиентов, пользующихся грузовыми перевозками с большим весом. В такой модели стоимость доставки имеет в себестоимости существенную привязку к ценам на топливо.

В Meest Почта также отметили, что провести корректировку отдельных позиций тарификации для предоставления услуг заставили их изменить в налоговом законодательстве, инфляцию и действия других игроков на рынке логистики.

В то же время, тарифы на экспресс-доставку документов по Украине (40 грн с НДС) и доставку посылок от 45 грн при самостоятельном оформлении на сайте или в приложении Meest Почта остались без изменений.

Без изменений остались условия для малых бизнесов, сотрудничающих с маркетплейсами Rozetka, Эпицентр, Prom.ua и сервисами OLX и Shafa.ua.

Напомним, в начале октября в Meest Почта заявили, что не планируют повышать тарифы в 2024 году. Там пообещали работать над тем, чтобы удержать тарифы на прежнем уровне до конца 2024 года.

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