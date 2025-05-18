В Меджлисе заявили, что РФ продолжает геноцид крымских татар

Современная политика Российской Федерации на территории оккупированного Крыма является продолжением советской геноцидной практики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меджлиса крымскотатарского народа.
В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа там подчеркнули, что тотальная депортация 1944 года была преднамеренным уничтожением крымскотатарского народа. Более того, в настоящее время крымские татары опять сталкиваются с арестами, преследованием, и уничтожением культурной идентичности.
Обратившись к международному сообществу, Меджлис призвал:
Кроме того, там заявили о необходимости юридически закрепить статус Меджлис - как официального представительного органа крымскотатарского народа.
"Закрепление Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О коренных народах Украины" статуса Меджлиса крымскотатарского народа как представительного органа коренного крымскотатарского народа должно стать важным шагом в обеспечении прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
В Меджлисе добавили, что крымскотатарский народ остается несокрушимым и не прекращение усилия по возвращению на родную землю.
"Любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма … являются поддержкой преступления против человечности и предательством памяти жертв геноцида", - подчеркнули в Меджлисе.
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