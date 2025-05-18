В Меджлисе заявили, что РФ продолжает геноцид крымских татар

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа там подчеркнули, что тотальная депортация 1944 года была преднамеренным уничтожением крымскотатарского народа. Более того, в настоящее время крымские татары опять сталкиваются с арестами, преследованием, и уничтожением культурной идентичности.

Обратившись к международному сообществу, Меджлис призвал:

признать депортацию 1944 года актом геноцида;

усилить санкционное давление на Россию, используя действенные политические, дипломатические и экономические механизмы;

поддержать деоккупацию Крыма, а также создание на полуострове крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Кроме того, там заявили о необходимости юридически закрепить статус Меджлис - как официального представительного органа крымскотатарского народа.

"Закрепление Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О коренных народах Украины" статуса Меджлиса крымскотатарского народа как представительного органа коренного крымскотатарского народа должно стать важным шагом в обеспечении прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

В Меджлисе добавили, что крымскотатарский народ остается несокрушимым и не прекращение усилия по возвращению на родную землю.

"Любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма … являются поддержкой преступления против человечности и предательством памяти жертв геноцида", - подчеркнули в Меджлисе.