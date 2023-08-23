Медведев заговорил о возможной аннексии Абхазии и Южной Осетии

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС .

В своей статье для российского издания aif.ru чиновник озвучил возможность "присоединения" в РФ этих территорий в случае, если страны Запада "продолжит накалять обстановку в Грузии".

Медведев считает, что признание РФ "независимости" Абхазии и Южной Осетии в 2008 году якобы "соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость".

Также представитель Кремля в статье высказался об Украине, повторил привычные фейки о "фашистском режиме", который "ждет бесславный конец", о якобы подготовке агрессии против РФ, что Украина будто бы может прекратить свое существование по итогам войны, а само российское вторжение объясняет якобы необходимостью защищаться.

"Запад и координируемый им Киев давно готовили масштабную агрессию против России - ей в ответ пришлось начать "специальную военную операцию", чтобы не допустить фатальной развязки", - рассказывал Медведев.

Оккупация РФ территорий Грузии

7 августа 2008 года Россия ввела свои войска на территорию Грузии. В результате боевых действий Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Напомним, что недавно в августе президент Украины Владимир Зеленский в 15-ю годовщину войны РФ против Грузии заявил, что украинцы выражают солидарность с грузинским народом и решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны.

Добавим, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Штаты хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии в 2008 году и невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории.