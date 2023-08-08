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США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии

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Вторник 08 августа 2023 05:46
США хотят привлечь РФ к ответственности за агрессию против Грузии Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки хотят привлечь Россию к ответственности за агрессию против Грузии в 2008 году и невыполнение соглашения о выводе войск с ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю 15-летия с начала агрессии против Грузии заявил, что народ Грузии пострадал "от последствий пренебрежения России к международному праву и желания доминировать над своими соседями".

Он отметил, что США "исполнены решимости" привлечь РФ к ответственности за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, которое предусматривало вывод войск на позиции, предшествовавшие вторжению.

Также РФ должна отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии, чтобы внутренне перемещенные лица смогли безопасно вернуться домой.

"И через 15 лет Соединенные Штаты остаются непоколебимы в своей поддержке народа Грузии и его огромного стремления к евроатлантической интеграции", - подытожил Блинкен.

Вторжение России в Грузию

7 августа 2008 г. Россия начала военную операцию на территории Грузии. Из-за этого страна потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией, которые через несколько недель РФ признала "независимыми".

Президент Украины Владимир Зеленский в 15-ю годовщину заявил, что украинцы выражают солидарность с грузинским народом и решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны.

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