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Медведєв погрожує Україні "судним днем" у разі спроби звільнення Криму

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії (Facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв продовжує погрожувати через український Крим. Цього ж разу заявив про нібито "судний день" для України у разі спроби звільнити півострів від окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "TACC".

"У разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там одномоментно настане "судний день" - дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно. Але вони продовжують провокувати такими заявами загальну ситуацію", - заявив Медведєв.

Водночас заступник голови Ради безпеки відзначив, що відмова України та НАТО "визнати Крим російським", є нібито системною загрозою для Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Медведєв не вперше вдається до погроз через Крим. Лише нещодавно він заявляв про ризик Третьої світової війни у разі звільнення українського півострова.

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