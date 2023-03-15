У России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не питает такой симпатии. Среди них - Крозетто.

Согласно итальянской разведки, в цепочке передачи заказов, которую Москва могла бы доставить в Рим, будет четко определенная цепочка. У "Вагнера" есть по крайней мере две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другой в Эстонии.

Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей ЧВК, очевидно, является чем-то, что знаменует повышение уровня риска.

Разведка отмечает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлениях о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что за этим могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин отверг обвинения итальянского правительства, заявив, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить", и оскорбил Крозетто, назвав его "придурком и задирой".

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