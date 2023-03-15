RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии. Пообещал 15 млн евро, - СМИ

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия предложила ЧВК "Вагнера" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. За угрозами министру стоит бывший президент России Дмитрий Медведев.

Об этом заявила итальянская разведка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Foglio.

У России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не питает такой симпатии. Среди них - Крозетто.

Согласно итальянской разведки, в цепочке передачи заказов, которую Москва могла бы доставить в Рим, будет четко определенная цепочка. У "Вагнера" есть по крайней мере две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другой в Эстонии.

Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей ЧВК, очевидно, является чем-то, что знаменует повышение уровня риска.

Разведка отмечает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлениях о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что за этим могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин отверг обвинения итальянского правительства, заявив, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить", и оскорбил Крозетто, назвав его "придурком и задирой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияДмитрий МедведевЧВК Вагнера