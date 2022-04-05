RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медведєв хоче стерти ідентичність українців і створити Євразію від Лісабона до Владивостока

Фото: колишній президент Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв хоче стерти національну ідентичність українців. Подальшою метою є побудувати Євразію - від Лісабона до Владивостока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Медведєва.

"Глибинне українство, підживлюване антиросійською отрутою і всепоглинаючою брехнею з приводу своєї ідентичності, - це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує", - вважає він.

Медведєв заявив, що Путін поставив мету демілітаризації і денацифікації України.

"Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони будуть вирішуватися не тільки на полях битв. Змінити криваву і повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців-найважливіша мета. Мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців і можливості нарешті побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока", - заявив колишній президент РФ.

Нагадаємо, в російському прокремлівському виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У статті обґрунтовується знищення українців, не згодних з окупацій.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВторгнення Росії до України