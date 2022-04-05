Медведєв хоче стерти ідентичність українців і створити Євразію від Лісабона до Владивостока

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв хоче стерти національну ідентичність українців. Подальшою метою є побудувати Євразію - від Лісабона до Владивостока.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Медведєва.
"Глибинне українство, підживлюване антиросійською отрутою і всепоглинаючою брехнею з приводу своєї ідентичності, - це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує", - вважає він.
Медведєв заявив, що Путін поставив мету демілітаризації і денацифікації України.
"Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони будуть вирішуватися не тільки на полях битв. Змінити криваву і повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців-найважливіша мета. Мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців і можливості нарешті побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока", - заявив колишній президент РФ.
Нагадаємо, в російському прокремлівському виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У статті обґрунтовується знищення українців, не згодних з окупацій.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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