Медведчук в списке: ЕС ввел санкции за дестабилизирующие действия России за границей

Европейский Союз во вторник, 20 мая, ввел санкции против 21 человека и 6 организаций за дестабилизирующие действия России за границей. В списке бывший народный депутат Украины, олигарх Виктор Медведчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В частности, санкции применены к Виктору Медведчуку и его соратникам Артему Марчевскому, Олегу Волошину и их медиаплатформе Voice of Europe ("Голос Европы") - за распространение пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.

"Медведчук пропагандирует политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины, напрямую поддерживая внешнеполитические интересы Российской Федерации и распространяя пророссийскую пропаганду", - отметили в ЕС.

Совет ЕС также разрешил вводить санкции против "материальных активов", связанных с дестабилизирующей деятельностью России, таких как суда, самолеты, недвижимость, физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, а также транзакции кредитных учреждений, финансовых учреждений и организаций, предоставляющих услуги с использованием криптовалют, которые прямо или косвенно способствуют дестабилизирующей деятельности России.

Кроме того, на фоне систематической международной российской кампании по манипулированию в СМИ и искажению фактов, направленной на дестабилизацию соседних стран и ЕС, Совет ЕС теперь будет иметь возможность приостановить действие лицензий на вещание российских СМИ, которые находятся под контролем российского правительства, и запретить им транслировать свой контент в ЕС.