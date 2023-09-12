Медучреждения получат более 1000 ортопедических матрасов и кроватей от "Украинской команды"

Волонтеры "Украинской команды" доставили в Украину более 1000 ортопедических матрасов и коек для военных госпиталей, гражданских больниц и социальных учреждений.

"Сегодня "Украинская команда" доставила в Украину более 1000 ортопедических матрасов и кровати для медицинских учреждений. Уже вскоре через несколько дней все эти вещи поедут в регионы Украины, где это нужно больше всего - в медицинские и социальные учреждения и военные госпитали", - говорится. в сообщении "Украинской команды".

Как сообщалось, уже более 200 тысяч человек получили пособие от «Украинской команды» общей стоимостью в 200 млн грн.