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Медустановам виплатили майже 4,9 млрд гривень за пацієнтів з CОVID-19

Україна, Четвер 08 жовтня 2020 13:09
Медустановам виплатили майже 4,9 млрд гривень за пацієнтів з CОVID-19
Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Медичним закладам виплатили 4,87 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19. Відповідні виплати здійснила Національна служба здоров'я України.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зазначено, що на сьогодні НСЗУ законтрактувала для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 і з підозрою на нього 25 центрів екстреної медичної допомоги, 339 медзакладів для допомоги пацієнтам у стаціонарних умовах і 940 медустанов, у яких створені мобільні бригади, які виїжджають до людей з підозрою на COVID-19.

"НСЗУ виплатила 4,87 млрд грн за надання медичними установами допомоги пацієнтам з CОVID-19 або з підозрою на нього", - йдеться у повідомленні.

Виплати від НСЗУ також отримали 152 медустанови, що надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом у квітні, але не входили до переліку визначених для госпіталізації лікарень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацслужба здоров'я виплатила установам 4,4 млрд гривень за допомогу хворим з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, число госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросло на 34% у порівнянні з серпнем.

Так, сьогодні в країні вперше виявили понад 5 тисяч випадків зараження за добу: захворіли 5397 осіб.

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