Медзаклади для військових готові приймати хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У Міноборони повідомили, що ситуація під контролем

В Україні усі медичні заклади для військових готові приймати бійців, у яких виявлять коронавірусну інфекцію. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міністерство оборони передає головному санітарному лікареві інформацію про поточну епідемологічну ситуацію серед військових.

"Я знаю про епідемічний стан в Міноборони та військових частинах. Ситуація щодо військових під контролем. Все в них добре. Медичні заклади, які обслуговують військовослужовців, готові до прийому хворих з коронавірсною хворобою. Тому проблем сьогодні не бачимо", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я провело у Миколаївській області спецоперацію, аби дослідити феномен відсутності захворюваності на коронавірус. Зокрема, були відправлені зразки матеріалу, взятого у хвоих на пневмонію, до інших лабораторій. У лабораторіях не підтвердили наявність інфекції. Проте було виявлено проблему в самому алгоритмі дослідження.