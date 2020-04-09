Медучреждения для военных готовых принимать больных коронавирусом

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В Минобороны сообщили, что ситуация под контролем

В Украине все медицинские заведения для военных готовы принимать бойцов, у которых выявят коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Министерство обороны передает главному санитарному врачу информацию о текущую эпидемиологическую ситуацию среди военных.

"Я знаю об эпидокружении в Минобороны и воинских частях. Ситуация относительно военных под контролем. Все в них хорошо. Медицинские учреждения, которые обслуживают військовослужовців, готовы к приему больных с коронавірсною болезнью. Поэтому проблем сегодня не видим", - заявил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения провело в Николаевской области спецоперацию, чтобы исследовать феномен отсутствия заболеваемости на коронавирус. В частности, были отправлены образцы материала, взятого у больных на пневмонию, в другие лаборатории. В лабораториях не подтвердили наличие инфекции. Однако была обнаружена проблема в самом алгоритме исследования.