Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE

В Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізацію через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.
За його словами, йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.
"Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи", - заявив він.
Нагадаємо, станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.
Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується.