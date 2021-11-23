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Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізацію через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

За його словами, йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.

"Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи", - заявив він.

Нагадаємо, станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується.

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