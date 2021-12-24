Не тільки для медпрацівників: у ПАР почали робити бустерну вакцину всім охочим

З 24 грудня в Південній Африці розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу бустерними дозами. Додаткове щеплення пропонують тепер не лише медикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Регулюючий орган охорони здоров'я ПАР схвалив використання бустерних доз щеплень для широких мас. Південноафриканцям запропонували ревакцинацію препаратами Johnson & Johnson та Pfizer. Зробити щеплення можуть усі охочі, які були щеплені раніше.

"З 24 грудня 2021 року Національна програма вакцинації надаватиме ревакцинацію J&J усім, хто отримав свою останню дозу не менш як за 2 місяці до цього", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я. Там додали, що в ідеалі це також буде протягом шести місяців після початкової вакцинації.

Тим часом люди, які отримали другу дозу Pfizer не менше шести місяців тому, зможуть отримати бустерну дозу вакцини з 28 грудня.

Згідно з офіційними даними, 44% дорослого населення Південної Африки отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.