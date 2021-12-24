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Не тільки для медпрацівників: у ПАР почали робити бустерну вакцину всім охочим

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ПАР, П'ятниця 24 грудня 2021 12:31
Не тільки для медпрацівників: у ПАР почали робити бустерну вакцину всім охочим Фото: у ПАР розпочали вакцинацію населення бустерною дозою (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

З 24 грудня в Південній Африці розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу бустерними дозами. Додаткове щеплення пропонують тепер не лише медикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Регулюючий орган охорони здоров'я ПАР схвалив використання бустерних доз щеплень для широких мас. Південноафриканцям запропонували ревакцинацію препаратами Johnson & Johnson та Pfizer. Зробити щеплення можуть усі охочі, які були щеплені раніше.

"З 24 грудня 2021 року Національна програма вакцинації надаватиме ревакцинацію J&J усім, хто отримав свою останню дозу не менш як за 2 місяці до цього", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров'я. Там додали, що в ідеалі це також буде протягом шести місяців після початкової вакцинації.

Тим часом люди, які отримали другу дозу Pfizer не менше шести місяців тому, зможуть отримати бустерну дозу вакцини з 28 грудня.

Згідно з офіційними даними, 44% дорослого населення Південної Африки отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, у Британії громадян закликають зробити бустерну дозу COVID-вакцини перед різдвяними святами. Щеплення назвали "подарунком" до Різдва.

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