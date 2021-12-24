Не только для медработников: в ЮАР начали делать бустерную вакцину всем желающим

С 24 декабря в Южной Африке началась кампания по вакцинации населения от коронавируса бустерными дозами. Дополнительную прививку предлагают теперь не только медикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Регулирующий орган здравоохранения ЮАР одобрил использование бустерных доз прививок для широких масс. Южноафриканцам предложили ревакцинацию препаратами Johnson & Johnson и Pfizer. Сделать прививку могут все желающие, которые были ранее привиты.

"С 24 декабря 2021 года Национальная программа вакцинации будет предоставлять ревакцинацию J&J всем, кто получил свою последнюю дозу не менее чем за 2 месяца до этого", - говорится в заявлении министерства здравоохранения. Там добавили, что в идеале это также будет в течение шести месяцев после первоначальной вакцинации.

Между тем, люди, получившие вторую дозу Pfizer не менее шести месяцев назад, смогут получить бустерную дозу вакцины с 28 декабря.

Согласно официальным данным, 44% взрослого населения Южной Африки получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.