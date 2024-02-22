Под обстрелами на линии фронта. Медмиссия "Фрида" развернула полевой госпиталь в Северске

Полевой госпиталь в услвоиях войны. Где и как работают врачи-волонтеры

Северск – город Бахмутского района, где до большой войны проживало около 10 000 человек. Это место стало одним из основных направлений наступления оккупантов, и сегодня остается чуть ли не самой горячей точкой востока Украины.

Всего 5 километров от линии фронта, постоянные обстрелы и практически полностью разрушенная инфраструктура. Все гражданские, которым было куда уехать, уже давно покинули свои дома. Но есть люди, которые не смогли или не захотели оставить превратившийся почти в руины родные места – более 1100 человек продолжают жить здесь. Люди обустроили свою жизнь фактически под землей – в подвалах и убежищах.

Врачи разных специальностей в рамках проекта "Фрида" прибыли в Северск, чтобы лечить людей, которые уже длительное время находятся без медицинской помощи и медикаментов. В подвале почти полностью разрушенной больницы врачам удалось развернуть полевой мобильный госпиталь, оснащенный всем необходимым оборудованием.

Фото: Врачи обследуют пациентов прямо во время боевых действий (предоставлено РБК-Украина)

Медики вынуждены были вести прием в бронежилетах. Офтальмолог и кардиолог, гинеколог и ЛОР-врач, онколог, хирург, уролог – без электричества и воды обследовали и лечили сотни пациентов. И для каждого находились не только лекарства, но и слова одобрения и поддержки, в которых так нуждаются уставшие от войны и постоянного стресса люди.

По словам главного миссии, доктора Владиславы Романюк, работать в услвоиях обстрелов, конечно, страшно.

"Но большинство из наших пациентов – люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, самые незащищенные слои населения. А мы – единственная медицинская международная организация, которая может работать так близко от линии фронта. Да и страх отступает, когда выполняешь свою работу и помогаешь тем, кто в этом остро нуждается", – отмечает доктор.

Украинско-израильская благотворительная организация "Фрида", созданная в первые дни после начала войны, сегодня объединяет более 1500 врачей со всего мира. Мультидисциплинарные команды медиков еженедельно выезжают в горячие точки, чтобы оказать необходимую помощь гражданскому населению, страдающему от военной агрессии.

Проект по борьбе с ПТСР: как к нему присоединиться

Большая проблема, с которой сталкиваются люди во время войны – разрушение привычной картины мира. Дом можно построить заново, а как восстановить рушащийся вокруг тебя мир? Постоянный стресс, страх, тревога, неуверенность в завтрашнем дне – все это парализует и лишает воли к жизни. И это – одно из самых тяжелых последствий войны, говорят врачи миссии.

Потому подобные состояния у людей могут длиться годами и десятилетиями. И вовлеченными в это оказываются не только те, кто воюет, но особенно – мирные граждане.

Фото: Украинско-израильская благотворительная организация "Фрида", созданная в первые дни начала войны, объединяет более 1500 врачей (предоставлено РБК-Украина)

"Я израильтянин, служил в израильском спецназе и знаю, какое важное значение имеет психологическое состояние людей. Наша двухлетняя деятельность в горячих точках Украины подтверждает, насколько война разрушительна для психики", – говорит один из создателей "Фриды" Роман Гольдман.

Поэтому "Фрида" запустила большой международный проект по борьбе с проявлениями кризисных состояний и посттравматических стрессовых расстройств. Роман призывает украинских профессионалов – психологов, психотерапевтов, психиатров – присоединиться к проекту, чтобы сохранить ментальное здоровье нации.

Он добавляет: сила духа украинцев и в целом украинской нации – несокрушима, каждый верит, что победа будет исключительно за Украиной, и она не заставит себя ждать.