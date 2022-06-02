RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медики "швидких" Івано-Франківська та області просять знімати авто на відео: у чому причина

Фото: автомобіль швидкої допомоги (іллюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бригади медиків швидкої допомоги часто перевозять поранених військових та цивільних. Жителів регіону просять не знімати переміщення медичного спецтранспорту з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради".

"Бригади систематично забезпечують планові евакуаційні перевезення поранених військовослужбовців та цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Медики просять з метою безпеки не фотографувати, не знімати на відео та не розповідати про скупчення та переміщення спецавтомобілів екстреної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що категорично не можна публікувати у соцмережах під час тривоги чи авіаудару, а також після них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ