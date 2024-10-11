"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медавака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском

Экипаж "Двое из Дурдома"

Александр и Стас – медики экипажа эвакуации 68 ОЕБр познакомились задолго до службы в ВСУ. Оба из Хмельнитчины, у обоих – медицинское образование. Когда-то их профессиональные пути на время пересеклись в психбольнице. Когда началась полномасштабная война, мужчин призвали в один батальон. Теперь вместе вывозят раненых на одном из самых тяжелых направлений фронта.

– Когда увиделись, то все было как в таком небезызвестном меме: "Ты тут? И я тут! Мы двое тут", – вспоминает медик Александр.

https://youtu.be/if2P_ZFcMhI

Видео: Как медики эвакуационного экипажа 68 ЕЕБр спасают жизни защитников (youtube.com/РБК-Украина)

Сосоуживцы иногда работают в разных экипажах, но на тяжелые ранения пытаются выезжать вместе для более эффективной работы. Ведь лучше понимают друг друга и уверены, что так наверняка спасут бойца. Пока один ставит катетер, другой держит руку и подключает капельницу.

– Если мы работаем с тяжелыми ранеными вдвоем, мне даже не нужно что-то говорить. Молча друг на друга взглянули и поняли. Как-то у бойца был низкий пульс, и мы думали – использовать адреналин или нет. Но подумали, взглядом обсудили секунду и решили, что отека мозга нам не нужно, – добавляет Александр.

Медикам под Покровском приходится постоянно работать с ранеными разной степени тяжести. Это могут быть ранения конечностей, головы, брюшной полости. Особенно тяжелые последние.

– Было такое, что весь "внутренний мир" раненого стал его внешним миром. И тот период, пока мы его везли, я был как держателем его "внутреннего мира". Мы использовали абдоминальный бандаж и поливали обычной водичкой, – вспоминает Александр.

Фото: Медики познакомились задолго до службы в Вооруженных Силах и теперь часто работают вместе

При необходимости медики проводят искусственную вентиляцию легких и реанимацию. Их главная задача – сделать все возможное, чтобы довезти раненого живым в стабилизационный пункт. Это не так уж легко, учитывая разбитые дороги Донбасса и постоянные обстрелы, которыми россияне кроют даже медиков. По Женевским конвенциям обстреливать медицинские автомобили и сам экипаж запрещено, но россиянам чихать на все законы и правила ведения войны.

Пока мы едем к точке эвакуации, на фоне виднеются еще догорающие столбы дыма и поля. Ребята рассказывают, что это последствия взрывов КАБ. Наш медицинский автомобиль трясется от ухабов на асфальте.

От исправности "железной кареты" зависят жизнь людей, однако, к сожалению, они постоянно ломаются и нуждаются в ремонте. Погодные условия также оказывают большое влияние на состояние дорог. Особенно в сильный дождь трудно ехать, а времени всегда мало, нужно быстро добраться до места, чтобы спасти жизнь.

– За сколько времени у нас еще не было такого, чтобы мы не довезли. Мы довозим всех в любом состоянии, но живых, – признается врач Станислав.

– Вы волшебный медевак? – спрашиваю у ребят.

– Нет. Просто "Двое из Дурдома". Поэтому других вариантов нет, – шутя, отвечают они.

Фото: От исправности "железной кареты" зависят жизнь людей. Однако часто автомобили выходят из строя и нуждаются в ремонте

Кроме оказания первой медицинской помощи, надо постоянно держать контакт с ранеными и психологически облегчать их состояние. Медики рассказывают, что ребята после ранения бывают в коматозном состоянии и переживают за свое здоровье. Их нужно постоянно отвлекать.

– Честно говоря, черный юмор очень сильно помогает. Был один парень, который подорвался на мине. И он попал в таком состоянии, что слабо общался, спутанное сознание было. А когда довозили его до стабилизационного пункта, он уже говорил, чтобы мы его не смешили, потому что он не может смеяться, – вспоминает медик Александр.

Украинским медикам приходится оказывать помощь также и попадающим в плен россиянам. В отличие от оккупантов, которые пытают наших военных, к россиянам здесь относятся по законам человечности. Всегда оказывают медицинскую помощь, не бьют и нормально общаются. И все же ребята отмечают, что замечают их отличие.

– Однажды привезли россиянина. И я стал оказывать ему первую медицинскую помощь, у него было ранение в руку. Это такая вонючая кровь, я такой крови еще никогда не видел. Я работал с наркоманами, такой крови вонючей еще никогда не слышал, – вспоминает Станислав.

Фото: Главная задача медиков – сделать все возможное, чтобы довезти раненого живым до стабилизационного пункта

Точка "Кабан"

Вместе с экипажем медевака едем по маршруту эвакуации, который ежедневно приходится преодолевать, и доезжаем до точки "Кабан". Именно сюда с позиций привозят раненых бойцов. Место довольно жуткое. На земле лежат детские рисунки воинам, которые те брали с собой на боевые задания. Вокруг много кусков одежды в пятнах крови, берцы военных, шлемофоны из бронированной техники и черные мешки, в которых переносили погибших.

– Мы все снимаем, оставляем здесь, приезжают их командиры и уже забирают. Бывает, что привозят несколько ребят из разных подразделений, и командиры приходят смотреть, где их оружие, – рассказывает Станислав.

При ранениях медикам приходится срезать всю одежду с бойцов, чтобы найти место повреждения и обследовать все тело. Но часто даже изрезанную одежду ребята хранят как память.

– Вот женщины, девушки дарят футболки. И ребята уносят их с собой, в крови, в осколках. Это как талисман для них.

Фото: На земле лежат детские рисунки воинам, которые брали с собой на боевые задания

У самих медиков тоже есть талисманы. На панаме Александра прицеплена розовая женская заколочка, которую во время отпуска дочка случайно оставила в папиных вещах. С тех пор и прицепил ее себе, чтобы постоянно помнить ради кого он несет службу.

Станислава также дома ждет годовалый сынишка, он еще маленький и не понимает, что отец на войне. Это, говорит мужчина, стимулирует, чтобы сын вырос и не знал, что такое война.

Места работы медевака пропитаны кровью и надеждой на жизнь. Ежедневно два медика выхватывают из рук смерти ребят и обещают им жизнь, преданно делают все, чтобы выполнить обещание. Это работа далеко не из легких и, как говорят сами ребята – "здесь мы не на курорте". Но 24 на 7 стоят на страже, чтобы каждый из бойцов смог вернуться живым домой к своим родным.