Медики Британії просять уряд продовжити перехідний період Brexit

Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)

Національна служба здоров’я Великої Британії звернулася до прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона з проханням продовжити перехідний період після Brexit. У відомстві зазначають, що його потрібно продовжити на місяць з огляду на ризики пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, у листі до голови уряду йдеться про те, що на тлі рекордного зростання кількості нових випадків COVID-19 додатковий місяць перехідного періоду убезпечить медиків від негативних наслідків, що можуть настати у разі виходу Британії з ЄС без нової торговельної угоди.

У Національній службі здоров’я наголошують, що в іншому випадку їм необхідно буде впроваджувати низку змін за короткий час, тоді як ці зусилля доречніше спрямувати на боротьбу з інфекцією.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що не буде продовжувати на 2021 рік переговори з ЄС з приводу майбутніх відносин сторін після Brexit. Джонсон відхилив прохання законодавців від британської Консервативної партії.

Нагадаємо, після цього Брюссель заявив про готовність продовжувати переговори навіть після 1 січня.