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Медицинские операции в Украине можно делать бесплатно: алгоритм действий

Фото: (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Плановая операция, в отличие от экстренной, позволяет пациентам подготовиться и выбрать больницу. А значит украинцы имеют время выбрать ту больницу, которая сделает хирургическое вмешательство абсолютно бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Безвозмездную операцию, по данным НСЗУ, можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор со службой на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Как найти заведение для проведения операции

Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.

Кроме того, найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения". Для этого:

  • откройте второй раздел “Карта…”;
  • в фильтрах выберите город и группу услуг «Хирургические операции взрослым и детям»;
  • на карте появятся все медучреждения с адресом и телефонами.

В каких случаях операция будет бесплатной

Есть несколько вариантов, при которых хирургическое вмешательство для украинцев буду абсолютно безвозмездным. Среди них:

  • по направлению семейного или лечащего врача;
  • при доставке "скорой";
  • при самообращении в неотложном состоянии;
  • при переводе из другого заведения.

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, могут ли украинцы сменить семейного врача.

К тому же, мы сообщали, что Министерство здравоохранения упростило процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

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