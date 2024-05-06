Медицинские операции в Украине можно делать бесплатно: алгоритм действий

Плановая операция, в отличие от экстренной, позволяет пациентам подготовиться и выбрать больницу. А значит украинцы имеют время выбрать ту больницу, которая сделает хирургическое вмешательство абсолютно бесплатным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Безвозмездную операцию, по данным НСЗУ, можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор со службой на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.
Кроме того, найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения". Для этого:
Есть несколько вариантов, при которых хирургическое вмешательство для украинцев буду абсолютно безвозмездным. Среди них:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, могут ли украинцы сменить семейного врача.
К тому же, мы сообщали, что Министерство здравоохранения упростило процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.