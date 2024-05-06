Медицинские операции в Украине можно делать бесплатно: алгоритм действий

Безвозмездную операцию, по данным НСЗУ, можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор со службой на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Как найти заведение для проведения операции

Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.

Кроме того, найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения". Для этого:

откройте второй раздел “Карта…”;

в фильтрах выберите город и группу услуг «Хирургические операции взрослым и детям»;

на карте появятся все медучреждения с адресом и телефонами.

В каких случаях операция будет бесплатной

Есть несколько вариантов, при которых хирургическое вмешательство для украинцев буду абсолютно безвозмездным. Среди них: