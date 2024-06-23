Медицинская реабилитация преждевременно рожденных детей в Украине: что нужно знать

В этом году 131 медицинское учреждение подписало договор с НСЗУ по программе "Медицинская реабилитация недоношенных и/или больных детей первых трех лет жизни". Это детские больницы, диагностические центры и специализированные реабилитационные центры.

Родители ребенка, независимо от места регистрации, могут выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по этому направлению, и пройти там реабилитацию. Такая реабилитационная помощь покрывается по программе медицинских гарантий.

Какие бесплатные услуги получают пациенты?

Маленьким пациентам гарантированно предоставляются следующие бесплатные услуги в рамках пакета:

Первичная консультация и консультация специалиста из мультидисциплинарной реабилитационной команды;

Установление реабилитационного диагноза и/или определение приоритетов и функциональных целей для ребенка, родителей и семьи;

Разработка индивидуального плана реабилитации и мониторинг его выполнения;

Лабораторные исследования, в частности развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, билирубин и его фракции, креатинин, мочевина), глюкоза в цельной крови или сыворотке, С-реактивный белок, общий анализ мочи и другие лабораторные исследования;

Инструментальные исследования в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения;

Предоставление реабилитационных услуг и / или услуг раннего вмешательства членами междисциплинарной реабилитационной команды;

Предоставление реабилитационных услуг независимо от места проживания ребенка;

Предоставление услуг раннего вмешательства семьям по месту жительства и/или с помощью средств связи;

Оценка развития ребенка в пяти сферах (крупная моторика, мелкая моторика, интеллектуальная сфера, речь, социальная и эмоциональная сфера);

Проведение специального скрининга для выявления признаков расстройства аутистического спектра;

Консультирование ребенка другими медицинскими специалистами, в соответствии с заболеванием и состояния ребенка;

Направление в другие учреждения здравоохранения (больницы) для получения специализированной медицинской помощи;

Подбор и адаптация специального оборудования и альтернативных средств коммуникации для ребенка;

Оценка состояния ребенка и возможный перевод на другие этапы ухода и воспитания с последующей модификацией индивидуального плана лечения и воспитания или индивидуального семейного плана раннего вмешательства;

Управление питанием детей, находящихся в стационарных учреждениях.

В рамках этого пакета родители и опекуны детей в возрасте до трех лет имеют право на ряд бесплатных услуг, включая психологическую поддержку и обучение по вопросам ухода и развития младенцев.

Что необходимо для прохождения курса по реабилитации для ребенка до трех лет

Родители или опекуны ребенка должны:

Иметь электронную форму направления от родителей или опекуна ребенка;

Иметь электронное направление от семейного или участкового врача;

Обратиться в одно из медицинских учреждений, с которым заключен договор по пакету "Медицинская реабилитация недоношенных и/или больных детей первых трех лет жизни".

Направление не требуется, если пациента переводят из одной больницы в другую (или в пределах одного медицинского учреждения).