RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медицинская реабилитация преждевременно рожденных детей в Украине: что нужно знать

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Медицинская реабилитация детей в возрасте до трех лет, родившихся преждевременно и/или больными, осуществляется бесплатно во всех учреждениях здравоохранения Украины, которые имеют договор с НСЗУ по этому пакету.

В этом году 131 медицинское учреждение подписало договор с НСЗУ по программе "Медицинская реабилитация недоношенных и/или больных детей первых трех лет жизни". Это детские больницы, диагностические центры и специализированные реабилитационные центры.

Родители ребенка, независимо от места регистрации, могут выбрать больницу, которая имеет договор с НСЗУ по этому направлению, и пройти там реабилитацию. Такая реабилитационная помощь покрывается по программе медицинских гарантий.

Какие бесплатные услуги получают пациенты?

Маленьким пациентам гарантированно предоставляются следующие бесплатные услуги в рамках пакета:

  • Первичная консультация и консультация специалиста из мультидисциплинарной реабилитационной команды;
  • Установление реабилитационного диагноза и/или определение приоритетов и функциональных целей для ребенка, родителей и семьи;
  • Разработка индивидуального плана реабилитации и мониторинг его выполнения;
  • Лабораторные исследования, в частности развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, билирубин и его фракции, креатинин, мочевина), глюкоза в цельной крови или сыворотке, С-реактивный белок, общий анализ мочи и другие лабораторные исследования;
  • Инструментальные исследования в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения;
  • Предоставление реабилитационных услуг и / или услуг раннего вмешательства членами междисциплинарной реабилитационной команды;
  • Предоставление реабилитационных услуг независимо от места проживания ребенка;
  • Предоставление услуг раннего вмешательства семьям по месту жительства и/или с помощью средств связи;
  • Оценка развития ребенка в пяти сферах (крупная моторика, мелкая моторика, интеллектуальная сфера, речь, социальная и эмоциональная сфера);
  • Проведение специального скрининга для выявления признаков расстройства аутистического спектра;
  • Консультирование ребенка другими медицинскими специалистами, в соответствии с заболеванием и состояния ребенка;
  • Направление в другие учреждения здравоохранения (больницы) для получения специализированной медицинской помощи;
  • Подбор и адаптация специального оборудования и альтернативных средств коммуникации для ребенка;
  • Оценка состояния ребенка и возможный перевод на другие этапы ухода и воспитания с последующей модификацией индивидуального плана лечения и воспитания или индивидуального семейного плана раннего вмешательства;
  • Управление питанием детей, находящихся в стационарных учреждениях.

В рамках этого пакета родители и опекуны детей в возрасте до трех лет имеют право на ряд бесплатных услуг, включая психологическую поддержку и обучение по вопросам ухода и развития младенцев.

Что необходимо для прохождения курса по реабилитации для ребенка до трех лет

Родители или опекуны ребенка должны:

  • Иметь электронную форму направления от родителей или опекуна ребенка;
  • Иметь электронное направление от семейного или участкового врача;
  • Обратиться в одно из медицинских учреждений, с которым заключен договор по пакету "Медицинская реабилитация недоношенных и/или больных детей первых трех лет жизни". 

Направление не требуется, если пациента переводят из одной больницы в другую (или в пределах одного медицинского учреждения).

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУ