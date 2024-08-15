Медиаатаки на газодобывающий сектор подрывают энергетическую безопасность страны, - ассоциация

Это негативно влияет на бизнес-климат в секторе и непосредственно на объемы добычи природного газа. Лица, распространяющие ложную и манипулятивную информацию, делают это для своих интересов. Такие действия работают против государства, ведь отталкивают потенциальных инвесторов – как украинских, так и иностранных, и происходит это в то время, когда стране крайне нужны международный капитал, современные технологии и поддержка западных партнеров.

"Сегодня каждый добытый в Украине кубометр газа критически важен, ведь укрепляет нашу энергетическую безопасность и внушает уверенность в успешном прохождении этого и последующих ОЗУ. Более того, уплаченные налоги помогают не только поддерживать экономику воюющей страны, но и укреплять ее обороноспособность перед агрессором", – подчеркнули в ассоциации.

За время полномасштабного российского вторжения ООО "Горизонты" инвестировали в сектор более 1.5 млрд грн и уплатили более 2.4 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет. Кроме того, компания вкладывает значительные средства в местную инфраструктуру, где осуществляет свою деятельность – ремонт дорог и другие важные социальные проекты, способствующие улучшению жизни местных общин.

В ассоциации отмечают, что любые действия, направленные на дискредитацию социально ответственного бизнеса, наносят мощный удар по всей стране. Ведь именно инвестиции украинских и иностранных компаний являются безальтернативным залогом экономического роста государства. В то же время, остановка инвестиционной деятельности в секторе приведет к падению газодобычи, уменьшению налогов и сокращению рабочих мест. Это существенно ослабит энергетическую безопасность Украины, которая и так достаточно уязвима после целенаправленных российских атак, отмечают в АГКУ.

Напомним, на днях Минэнерго предупреждало об активизации вражеского ИПСО. Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, предпринимаемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду.