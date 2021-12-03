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Медіа стандарт чи верифікований список паблішерів: Publishers та Market Standards IAB Україна проведуть спільний прямий ефір

 

9 грудня 2021 комітети Publishers та Market Standards IAB Україна проведуть спільний прямий ефір, присвячений темі "Медіа стандарт чи верифікований список паблішерів: шлях України"

У рамках ефіру представники платформ, рекламодавці, аудитори, паблішери обговорять світовий досвід, альтернативні рішення, "за" та "проти" адаптації підходу списку верифікованих паблішерів в Україні. Актуальні потреби рекламодавців та агенцій. Що отримає чи втратить інтернет індустрія від запровадження медіа стандарту.

Модератор: Анастасія Байдаченко СЕО IAB Ukraine

Спікери:
Міла Крутченко Chief Digital Officer в RAZOM GROUP
Йосип Пінтус Засновник та директор «РБК-Україна»
Станіслав Тельпіс Chief Commercial Officer в Admixer Advertising
Коля Рекеда CMO в MGID

Запрошені експерти:
Сергій Сальніков Head of Digital в Media Audit Institute
Дмитро Шуплєцов Lead Digital Expert в Kwendi Media Audit
Максим Казьмін Head of Digital Sales в 1+1 media
Кирило Єжов Директор операційного департаменту Kantar Україна
Сергій Колєсніков Digital Manager в КРКА УКРАЇНА

Реєстрація та деталі за посиланням:
https://webinars.iab.com.ua/media-standard-or-verification-list-ukraine-2021

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