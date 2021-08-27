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Медальний залік третього дня: які результати України на Паралімпіаді-2020

Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола на Паралімпіаді в Токіо друге "золото". 27 серпня українські спортсмени завоювали 9 медалей.

Які результати України на Паралімпіаді-2020, в матеріалі РБК-Україна.

Станом на сьогодні, Україна виборола вже 9 медалей.

"Золото"

Маріанна Шевчук (пауерліфтинг),

"Срібло"

Катерина Денисенко (плавання на дистанції 100 метрів на спині),

Сергій Кліпперт (плавання на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12),

Андрій Трусов (заплив у чоловіків комплексом на дистанції 200 метрів у класі SМ7),

Владислав Білий (метання спису).

"Бронза"

Наталія Ніколайчик (дзюдо класу В1 у ваговій категорії до 52 кг),

Єгор Дементьєв (індивідуальна гонка переслідування (4000 м) на велотреку),

Юлія Іваницька (дзюдо у вазі до 48 кг),

Юлія Павленко (стрибки в довжину).

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Олімпіада 2020