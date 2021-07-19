Медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з перероблених смартфонів

Для нагородження спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо виготовили медалі з незвичного матеріалу. Медалі для олімпійців виготовили з сировини перероблених старих смартфонів та планшетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України .

Для того, щоб отримати необхідну для виготовлення медалей сировину, японська влада організувала збір непотрібної електроніки. По всій країні розмістили майже 4 тисячі прийомних пунктів.

"Всього було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, що включало понад 6 мільйонів одних тільки мобільних телефонів", - зазначили в НОК.