Медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з перероблених смартфонів

Для нагородження спортсменів на Олімпійських іграх в Токіо виготовили медалі з незвичного матеріалу. Медалі для олімпійців виготовили з сировини перероблених старих смартфонів та планшетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.
Для того, щоб отримати необхідну для виготовлення медалей сировину, японська влада організувала збір непотрібної електроніки. По всій країні розмістили майже 4 тисячі прийомних пунктів.
"Всього було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, що включало понад 6 мільйонів одних тільки мобільних телефонів", - зазначили в НОК.