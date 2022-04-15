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У мечеті Аль-Акса в Єрусалимі сталися зіткнення. Постраждали 150 палестинців

Фото: в Єрусалимі сталися нові сутички (twitter.com/IsraelArabic)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабні сутички між поліцією Ізраїля і палестинцями сталися на території мечеті Аль-Акса в Єрусалимі перед світанком у п'ятницю, 15 квітня. Постраждали щонайменше 152 палестинці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Ізраїльські правоохоронці зазначають, що близько 4:00 десятки молодих людей почали марш, несучи прапори Організації визволення Палестини і терористичного угруповання ХАМАС. В поліції запевнили, що учасники кидали каміння в Стіну Плачу, запускали феєрверки та готувались до подальших зіткнень.

За словами правоохоронців, вони чекали закінчення ранкової молитви, перш ніж увійти на Храмову гору, щоб розігнати бунтівників. Деякі палестинці забарикадувались всередині священної мечеті Аль-Акса, звідки вони кидали каміння в бік офіцерів. Свідки запевняють, що ізраїльські правоохоронці зайшли до самої мечеті, що ще більше спровокувало конфлікт. Через це на Храмовій горі виникли зіткнення з застосуванням сльозогінного газу.

У Міністерстві закордонних. справ Ізраїлю запевнили, що офіцери не заходили до Аль-Акси.

Проте в мережі з'явилися відео з мечеті, на яких помітно, як поліцейські затримують палестинців. Директор мечеті повідомив про 400 арештованих людей.

Зараз відомо про 152 постраждалих палестинцям. Троє поліцейських отримали травми, двом з них знадобилася медична допомога.

Зазначимо, що цього року священний місяць Рамадан збігається з єврейською Пасхою, що триває протягом тижня. Через це десятки тисяч вірян приходять у Старе місто Єрусалима, де знаходяться головні священні місця.

Нагадаємо, що в Ізраїлі 8 квітня стався теракт у центрі Тель-Авіва, жертвами чого стали двоє людей і ще 13 отримали поранення.

Ізраїльські сили безпеки вистежили і ліквідували підозрюваного у скоєнні нападу.

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