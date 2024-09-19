RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МЭА призывает международных партнеров усилить поддержку энергетического сектора Украины

Фото: МЭА призывает международных партнеров усилить поддержку энергетического сектора Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет по рекомендациям для Украины и международным партнерам, направленным на укрепление энергетической безопасности страны и повышение устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЭА.

Это чрезвычайно важно накануне грядущей зимы, учитывая возможные угрозы со стороны российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В докладе "Энергетическая безопасность Украины и грядущая зима" выделено 10 основных мероприятий, включая укрепление физической и кибербезопасности критической инфраструктуры, ускорение поставок оборудования для ремонта, децентрализацию энергоснабжения и увеличение импорта электроэнергии из ЕС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность МЭА и исполнительному директору Фатиху Биролю за постоянную поддержку и экспертную помощь.

"Эти рекомендации чрезвычайно ценны для укрепления устойчивости нашей энергетической системы в сложных условиях", - отметил министр.

МЭА также подчеркивает, что эти меры не только помогут в краткосрочной перспективе, но станут основой для создания современной энергосистемы, интегрированной с европейской.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоМЭАЭлектроэнергия