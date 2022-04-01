МЕА проведе екстрену нараду для боротьби зі зростанням цін на нафту

Великі споживачі шукають способи послабити вплив світових цін на нафту, які виросли більш ніж на 30% в цьому році, на їх економіку після того, як група провідних виробників ОПЕК+ дотримувалася планів збільшити скромні 432 тис.барелів на добу поставок в травні.

Очікується, що західні санкції проти Росії після їх вторгнення в Україну призведуть до втрати близько 3 мільйонів барелів на добу російської нафти в квітні, за даними МЕА.

Щоб заповнити дефіцит, президент Джо Байден в четвер санкціонував найбільший за всю історію викид зі стратегічних нафтових резервів США-випуск нафти в розмірі 1 млн барелів на добу протягом шести місяців, починаючи з травня.

Оголошення США було зроблено за день до того, як країни-члени МЕА повинні зустрітися в п'ятницю, щоб обговорити подальший екстрений випуск нафти, який послідує за їх угодою від 1 березня про випуск близько 60 мільйонів барелів.

Кілька членів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону заявили, що підтримають ініціативи МЕА.

Міністр промисловості заявив у п'ятницю, що Японія буде діяти належним чином у зв'язку з випуском запасів нафти, уважно спостерігаючи за глобальними подіями.

"Неясно, чи буде випуск зроблений тільки США або Сполучені Штати зроблять пропозицію на засіданні МЕА", - заявив на прес-конференції міністр промисловості Японії Коїті Хагіуда.

"У будь - якому випадку, ми хотіли б діяти адекватно, стежачи за міжнародною обстановкою", - сказав він.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї заявило в своїй заяві минулого тижня, що воно планує підтримувати додаткове міжнародне співробітництво в галузі нафти і газу і вже зобов'язалося випустити 4,42 мільйона барелів в угоді від 1 березня.

У Новій Зеландії є резерви, які можна вивільнити, якщо буде потрібно, повідомила в електронному листі прес-секретар міністра енергетики Меган Вудс.

Вона додала, що Нова Зеландія вже випустила 369 тисяч барелів нафти в рамках колективного випуску МЕА, узгодженого 1 березня.

У березневій угоді Австралія зобов'язалася вивільнити повні 1,7 млн барелів, які вона зберігає у своїх надзвичайних запасах у стратегічних резервах США.

Індія, асоційований член МЕА, прихильна підтримці ініціатив з випуску резервів, пом'якшення волатильності ринку і стримування зростання цін на сиру нафту, заявив на цьому тижні законодавцям молодший міністр фінансів Панкадж Чаудхурі.

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