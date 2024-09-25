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Мбаппе пропустит дерби Мадрида и Лигу наций: известна причина

Мадрид, Среда 25 сентября 2024 16:58
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Мбаппе пропустит дерби Мадрида и Лигу наций: известна причина Фото: Килиан Мбаппе (realmadrid.com)
Автор: Андрей Костенко

Звездный нападающий Килиан Мбаппе не появится в ближайших поединках мадридского "Реала" и сборной Франции из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Француз получил повреждение в матче 7-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса", который завершился победой "сливочных"(3:2). В этой игре форвард отличился забитым мячом, но попросил замену на 80-й минуте.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти после матча подтвердил, что Мбаппе почувствовал боль. Впрочем, повреждение оказалось более серьезным, чем первоначально предполагалось. В результате тщательного обследования у нападающего диагностировали травму бедренного бицепса левой ноги.

Мбаппе летом 2024 года перешел в "Реал" из французского ПСЖ на правах свободного агента. Он подписал соглашение со "сливочными" до 2029 года. В текущем сезоне француз сыграл за клуб 9 матчей, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

Какие матчи пропустит Мбаппе

25-летний француз не поможет "Реалу" в ближайшее воскресенье, 29 сентября, в мадридском дерби против "Атлетико". Также он не поедет на родину, где 2 октября в рамках 2-го тура ЛЧ, "сливочные" сыграют против "Лилля".

Еще через четыре дня, 6 октября, "Реал" будет принимать "Вильярреал". В этом матче Анчелотти тоже не сможет рассчитывать на Мбаппе.

Кроме того, нападающий не сыграет за сборную Франции в матчах Лиги наций. В ближайших турах "трехцветные" встретятся на выезде с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября).

Ранее стало известно, что чемпион мира завершил карьеру в 31 год.

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