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Мазепа спростував інформацію про фінансування Геруса в інформвійні проти "Роттердам+"

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Києва, Середа 22 грудня 2021 12:01
Мазепа спростував інформацію про фінансування Геруса в інформвійні проти "Роттердам+" Фото: Ігор Мазепа (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Власник Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що його колишній підлеглий, а нині депутат "Слуги народу" Андрій Герус, не є його спільним проектом з Ігорем Коломойським для атак на Ріната Ахметова у справі "Роттердам+".

Про це Мазепа заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, інформація про те, що проект "блогер Андрій Герус" з'явився після співпраці Мазепи з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - не відповідає дійсності.

"Андрій Герус дійсно працював в "Конкорді "довгий час. Від нас він пішов у 2012-му році, ще задовго до революції й тим більше задовго до Ахметова з "Роттердамом". Потім його ім'я виникло, коли він став активістом Майдану в Англії - він ходив під лондонський будинок Ахметова з прапорами та гаслами", - заявив Мазепа.

Він також спростував інформацію про фінансування блогерської та активістської активності Андрієм Герусом.

Нагадаємо, Андрій Герус став обраний до парламенту у 2019 році за списком "Слуги народу". Герус відомий систематичними медійними атаками проти формули "Роттердам+". Єдиними постраждалими від цієї формули вважаються тільки 2 феросплавних заводи Ігоря Коломойського. Саме ці два заводи зараз єдиними в країні оскаржують закриття справи "Роттердам+".

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