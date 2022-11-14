Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена, - Федоров

В понедельник, 14 ноября, почти на всей оккупированной части Запорожской области исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах", - говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что также без светла часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды

"Однако есть и хорошая новость - в городе "замолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил мэр Мелитополя.