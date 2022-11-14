Почти вся оккупированная часть Запорожской области обесточена, - Федоров
В понедельник, 14 ноября, почти на всей оккупированной части Запорожской области исчезла электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах", - говорится в сообщении.
Федоров добавляет, что также без светла часть Мелитопольского района. В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Да, в оккупированном Мелитополе нет воды
"Однако есть и хорошая новость - в городе "замолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил мэр Мелитополя.
Напомним, что ранее в Энергодаре и окрестных населенных пунктах пропал свет. В Мелитополе также отмечаются перебои с подачей электроэнергии.
В начале сентября в Энергодаре дважды пропадало электричество из-за обстрелов оккупантов.
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