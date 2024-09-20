Почти по всей территории Украины объявлена тревога: в чем причина
В ночь с 19 на 20 сентября воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины. Причиной стали угроза применения вражеских дронов и ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
Отметим, что первые ударные беспилотники россиян были зафиксированы 19 сентября в 20.48. Тогда группу "Шахедов" заметили в Сумской области, которые двигались курсом на Ромны. После этого количество БпЛА в воздушном пространстве Украины увеличивалось.
Согласно последней информации, по состоянию на 2:34 существует ракетная опасность с востока. Кроме того, военные в 02:55 обновили движение вражеских дронов, в частности:
- БпЛА в Сумской области курсом на Полтавскую;
- БпЛА в Черниговском курсом на Киевскую область;
- БпЛА в Кировоградском курсом на Винницкую;
- дроны в Винницкой области держат курс на Хмельницкую область;
- и беспилотники в Днепропетровской области летят в Запорожскую.
Обновлено в 03:12
В Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявлен отбой воздушной тревоги.
Где объявлена тревога
По состоянию на 03:05 карта тревог почти вся помечена красным цветом.
Напомним, прошлой ночью, с 18 на 19 сентября, российские оккупанты два раза за ночь обстреляли Харьков. Для атак враг использовал КАБы. Подробнее об атаке читайте в материале РБК-Украина.
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