Практически годовой военный бюджет РФ. Сколько оружия предоставили Украине партнеры: инфографика

"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России... Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро", - написал он.

Кислица обнародовал инфографику, изображающую количество переданного Украине оружия в виде процентов от оборонных бюджетов государств.

Отмечается, что военная помощь от наших союзников за 10 месяцев 2022 превысила военный бюджет Украины на этот год в 7,6 раза.

Среди государств Украине больше всего помогали с вооружением страны Балтии. Так, Латвия предоставила оружие на 41% от собственного оборонного бюджета, Эстония - на 37%, Литва - 16,7%. Польша предоставила помощь на 15% от своего военного бюджета.