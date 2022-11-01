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Практически годовой военный бюджет РФ. Сколько оружия предоставили Украине партнеры: инфографика

Фото: военная помощь Украине за 2022 год составляет 86% военного бюджета РФ (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Елизавета Драбкина

Партнеры в течение этого года предоставили Украине оружие на общую сумму в 41,3 млрд. евро. Это составляет 86% от военного бюджета России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу в Twitter.

"Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета России... Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро", - написал он.

Кислица обнародовал инфографику, изображающую количество переданного Украине оружия в виде процентов от оборонных бюджетов государств.

Отмечается, что военная помощь от наших союзников за 10 месяцев 2022 превысила военный бюджет Украины на этот год в 7,6 раза.

Среди государств Украине больше всего помогали с вооружением страны Балтии. Так, Латвия предоставила оружие на 41% от собственного оборонного бюджета, Эстония - на 37%, Литва - 16,7%. Польша предоставила помощь на 15% от своего военного бюджета.

Напомним, США передадут Украине в общей сложности восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Словения уже передала Украине 28 танков.

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