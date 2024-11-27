Почти половина всех боев произошла на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

На Харьковском направлении российские оккупанты четырежды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого. Наши защитники отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев возле Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска возле Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отразили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбита 21 атака оккупационной армии, шесть боестолкновений продолжаются.

На Времивском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

В Курской области украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются.