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Почти половина россиян поддерживает вывод войск РФ из Украины, - СМИ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За два с половиной года войны уже почти половина россиян поддерживает вывод войск РФ из Украины. Зафиксирован максимальный показатель начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram The Moscow Times и ряд других СМИ.

Отмечается, что исследовательский проект "Хроники" и исследовательская группа Extreme Scan провели с 10 по 17 сентября телефонный опрос, в котором приняли участие 800 респондентов старше 18 лет. Он был приурочено к двухлетию с начала частичной мобилизации в Росси.

Согласно опросу, 49% граждан РФ поддержали бы вывод войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей так называемой "СВО", о которых говорил российский диктатор Владимир Путин. Данная цифра является максимальным показателем с начала полномасштабной войны. Не поддержали бы такое решение только 33% респондентов.

Также сообщается, что большинство респондентов (63%) выразили желание, чтобы мирное соглашение между Москвой и Киевом было достигнуто в течение ближайшего года на основе взаимных компромиссов. При выборе между миром и мобилизацией, 49% выбрали бы мир, тогда как только 29% поддержали бы новую волну мобилизации. Кроме того, 30% опрошенных россиян прямо заявили, что не готовы отправиться воевать.

Исследователи сообщают, что число людей, поддерживающих вывод российских войск и перемирие без достижения военных целей, выросло на 9% с февраля 2023 года. В тот период такую позицию разделяли 40% респондентов.

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