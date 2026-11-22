Согласно исследованию, 49% опрошенных считают, что Берлин должен уменьшить или полностью прекратить помощь Киеву . Из них 25% выступают за полное прекращение поддержки , еще 24% хотят ее сокращение.

В то же время, 39% респондентов поддерживают продление помощи Украине. В частности, 30% выступают за сохранение ее на нынешнем уровне, а 9% хотели бы увеличения поддержки. Еще 11% затруднились с ответом.

Настройки также отличаются в зависимости от региона. На западе Германии сохранить или увеличить помощь Украине хотят 42% опрошенных, тогда как на востоке страны только 25%. Больше всего сторонников поддержки Киева – среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет и людей старше 70 лет.

По информации немецкого правительства, с начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставил Украине более 45,7 млрд. евро невоенной помощи и 57,8 млрд. евро военной поддержки. Германия также пообещала продолжать финансирование Украины в последующие годы.

Хотят ли немцы переговоров Мерца с Путиным

Социологи также выяснили отношение граждан к возможной встрече канцлера Германии Фридриха Мерца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как оказалось, 49% опрошенных хотят, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее, даже если Москва заранее не пойдет ни на какие уступки.

Еще 23% считают, что переговоры возможны только после определенных уступок России. В то же время, 9% выступают против любого диалога Мерца с Путиным на этом этапе, а 18% не определились.

Больше всего сторонников скорейших переговоров – среди немцев от 50 лет. Особенно высок показатель в возрастной группе 60-69 лет, где за встречу без предварительных условий выступает 61% респондентов.

Опрос YouGov проводился онлайн с 13 по 16 ноября. В нем приняли участие 2329 граждан Германии в возрасте от 18 лет.